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В столице Карелии к 2022 году обещают построить новый спорткомплекс "Динамо"

Новости. Спорт
09:59, 26 Декабря 2020
фото: Минспорта Карелии
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Проект строительства ФОК "Динамо" в Петрозаводске получил поддержку, сообщили в Минспорта Карелии.

В минувший четверг, 24 декабря, в Москве в формате видеоконференцсвязи было проведено заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо". Одним из ключевых вопросов заседания стало рассмотрение проекта строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо" в Петрозаводске.

Докладчиком выступил первый заместитель председателя Карельского регионального ОГО ФСО "Динамо" Владимир Стариков. По итогам рассмотрения вопроса члены Президиума ЦС Общества "Динамо" единогласно поддержали проект строительства в Петрозаводске многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо" и согласно Уставу приняли соответствующее протокольное решение.

В соответствии с проектом спортивный комплекс будет включать универсальный спортивный зал размером 45 на 24 метра и площадью 1077 кв. метров. Зал будет отвечать всем требованиям для проведения официальных спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и по другим видам спорта. При этом в зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн. рублей, строительство трибун для зрителей, а также наличие двух борцовских ковров для проведения тренировочных занятий и официальных соревнований по самбо и боевому самбо. Это даст возможность проводить всероссийские соревнования, в том числе Общества "Динамо", по указанным видам спорта.

Кроме того, в ФОКе будет оборудованный профессиональным спортивным инвентарем тренажерный зал площадью 177 кв. метров, помещения для служебных кабинетов аппарата региональной организации "Динамо", конференц-зала и музея боевой, трудовой и спортивной славы "Динамо" Карелии.

Реализацией проекта строительства ФОКа будет заниматься известная в Карелии  строительная компания "Баренц Групп".

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию спортивного объекта "Динамо" запланированы на 2022 год, накануне 100-летия Общества "Динамо".

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