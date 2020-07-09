В столице Карелии обновят памятники

Стартуют работы по благоустройству бульвара Победы и площади Маршала Жукова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Октябрьском проспекте начинается благоустройство сразу двух общественных территорий. ООО "СМС" приступает к работам на бульваре Победы и на площади Маршала Жукова. Подрядчик отремонтирует облицовку монумента "Птица счастья и свободы" и мемориал Карельским пограничникам. Площадь у памятника Маршалу Жукову и центральную дорожку бульвара восстановят, грунтовые – замостят бетонной брусчаткой. На общественных территориях смонтируют флагштоки, урны и скамейки.

Общая стоимость реконструкции – 13,4 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.