В стране может появиться желтая разметка после успешного опыта в Карелии

После тестирования на трассе "Кола" в Карелии линию, разделяющую встречные полосы, предлагают сделать желтой по всей стране.

В Росавтодоре и Минтрансе считают, что желтый цвет лучше виден под снегом, и это будет способствовать снижению аварийности. Эксперименты, которые проводились в частности в Карелии и Мурманской области на автодороге Р-21 "Кола", доказали эффективность нововведения.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".