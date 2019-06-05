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Новости. Экономика
11:21, 05 Июня 2019
фото: ТАСС / Владимир Смирнов

В строительных фирмах Карелии выросло число работников

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Численность работников во втором квартале 2019 года выросла в 38% строительных компаний Карелии.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Карелиястатом среди руководителей предприятий.

О сокращении количества сотрудников сообщил 21% респондентов.

Почти половина строительных фирм отметили увеличение физического объема работ.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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