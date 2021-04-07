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В строящемся доме в скандинавском стиле в центре Петрозаводска ведутся монолитные работы (ФОТО)

Новости. Общество
17:04, 08 Апреля 2021
фото: © «Баренц Групп»
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Побывали на улице Вольной, где рядом с парком и Неглинкой строится уникальный жилой дом «Терраса», выполненный в скандинавском стиле.

Компания «Баренц Групп» строит на улице Вольной жилой комплекс «Терраса». Это будет 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с окнами в пол и скандинавскими балконами. Такие дома — малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в Дании, Швеции и Норвегии.

Мы побывали на стройплощадке и увидели, что на сегодняшний день в жилом комплексе «Терраса» ведутся монолитные работы.

Четырехэтажный дом возводится по монолитной технологии строительства. Уже видно, что в доме предусмотрены большие панорамные окна.

Главное преимущество дома — это его расположение в тихом и зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности находится развитая городская инфраструктура — до проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет «Лента», в 200 метрах — спорткомплекс «Луми». Все близко — магазины, школы, детские сады.

Жить в ЖК «Терраса» будет тепло и уютно круглый год — высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года. Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн, закрытый двор с охраной и видеонаблюдением, позволят жильцам чувствовать себя защищенными. Особое внимание компания «Баренц Групп» уделяет холлам с авторским дизайном — в них будет сочетаться природные материалы: кирпичная кладка, дерево и зелень.

Презентацию жилого комплекса «Терраса» можно посмотреть здесь — vk.com/doc-39063541_563924952. В ней подробно рассказывается о планировках, инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.

С проектом и планировками можно ознакомиться здесь terrasa.barenz.group.

На сайте terrasa.barenz.group вы также можете забронировать квартиру. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону 221-221.

Застройщик: ООО «ТЕРРАСА» — ЖК «ТЕРРАСА». Проектная декларация здесь. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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