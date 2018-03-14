В субботу пройдет семейный праздник дворового хоккея на катке Древлянки-8

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День открытых дверей в "Чистом городе"!
17 марта в экорайоне Древлянка-8 пройдет семейный праздник дворового хоккея. Возрождаются старые добрые традиции ЗОЖного района!
На катке 4 детские команды из ДЮСШ города сразятся за звание лучшей. Для всех желающих есть возможность заявить свою команду и стать лучшим.
Здесь вы можете оставить заявку на участие в турнире (дети до 16 лет).
А зрителей и болельщиков ждет интересная программа с музыкой, настольным хоккеем, интерактивом, розыгрышами и отличным настроением!
Организаторы: "Чистый город", "Сампо.ру", молодежный центр "Смена".
Приходите 17 марта в 12.00, каток на Древлянке-8.
Следите за анонсами и программой в группе мероприятия: https://vk.com/
Также 17 марта "Чистый город" приглашает всех желающих на День открытых дверей.
Все пришедшие смогут лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях!
Осталось всего два дома, успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8!
Всех желающих ждут 17 марта 2018 года с 10.00 до 16.00.
Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.
Подробнее neo-city.ru.
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