Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:24, 14 Марта 2018

В субботу пройдет семейный праздник дворового хоккея на катке Древлянки-8

По теме

Власти Петрозаводска могут отменить ограничение торговли в уличных ларьках
14.03.18 12:03
Энергетики еще у одной школы-должника в Карелии отсудили более полумиллиона рублей
14.03.18 11:48
ФОТО: Тротуары Петрозаводска опасны из-за гололеда
14.03.18 11:37
Все новости
Загрузка...

День открытых дверей в "Чистом городе"!

17 марта в экорайоне Древлянка-8 пройдет семейный праздник дворового хоккея. Возрождаются старые добрые традиции ЗОЖного района!

На катке 4 детские команды из ДЮСШ города сразятся за звание лучшей. Для всех желающих есть возможность заявить свою команду и стать лучшим.

Здесь вы можете оставить заявку на участие в турнире (дети до 16 лет).

А зрителей и болельщиков ждет интересная программа с музыкой, настольным хоккеем, интерактивом, розыгрышами и отличным настроением!

Организаторы: "Чистый город", "Сампо.ру", молодежный центр "Смена".

Приходите 17 марта в 12.00, каток на Древлянке-8.

Следите за анонсами и программой в группе мероприятия: https://vk.com/clean_ice.

Также 17 марта "Чистый город"  приглашает всех желающих на День открытых дверей.

Все пришедшие смогут лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях!

Осталось всего два дома, успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8!

Всех желающих ждут 17 марта 2018 года с 10.00 до 16.00.

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.

Подробнее neo-city.ru.

На правах рекламы

По теме

Власти Петрозаводска могут отменить ограничение торговли в уличных ларьках
14.03.18 12:03
Энергетики еще у одной школы-должника в Карелии отсудили более полумиллиона рублей
14.03.18 11:48
ФОТО: Тротуары Петрозаводска опасны из-за гололеда
14.03.18 11:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-14 11:00:31
В моем квартале зимой были две дешёвые хоккейные площадки. Теперь там стоят машины.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:01
Обществоведение
Жизнь "под снос"
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
07.03.2018 10:40
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»