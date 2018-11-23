В субботу в Карелии будет холодно и ветрено

О погоде на 24 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 24 ноября будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег.

Ветер ночью западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Ночная температура составит -3, -5 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ночью западный, днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура ночью -2, -7, днем потеплеет до +1 градуса.