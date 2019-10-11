В субботу в Карелии пройдут дожди

О погоде на 12 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно. Возможен Дождь.



Ветер южный умеренный.



Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем воздух прогреется до +7, +9.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем преимущественно по южным районам сильные дожди, на севере – небольшие.



Ветер южный. Днем на севере восточный, северо-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +1, +6 градусов. Днем потеплеет до +5, +10.