В Суоярвском районе Карелии автомобиль занесло и он слетел с дороги

В дорожной аварии травмы получила женщина-пассажир.

О дорожной аварии в Суоярвском районе сообщили в республиканской ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, около полуночи, на 14 километре автодороги Суоярви — Юстозеро. Там на повороте занесло автомобиль Chevrolet Niva и он съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получила 43-летняя женщина — пассажир. Ее доставили в больницу.