В Суоярвском районе Карелии устраняют последствия ДТП с бензовозом

Утечка топлива остановлена, угрозы озеру Суоярви нет, сообщили в МЧС Карелии.

С места ДТП на 16 километре автодороги регионального значения А-132 «Суоярви-Юстозеро» эвакуируют перевернувшийся бензовоз. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Суоярвского округа Роман Петров.



ДТП произошло накануне. В районе поселка Леппяниэми опрокинулся бензовоз Volvo с прицепом. В результате аварии из цистерны начало вытекать топливо.



«На место аварии выехали все аварийные и дорожные службы, а также я, глава округа, и прокурор района Евгений Коноплин. <…> Сотрудниками пограничного управления УФСБ РФ по Карелии оказано содействие и проведены работы по откачке ГСМ из аварийной емкости в другие бензовозы», - сообщил Петров.



В МЧС уточнили, что остававшееся в бензовозе топливо было перекачано в автоцистерны в городе Суоярви и вывезено на территорию пограничного управления.



«На расстоянии 700 метров от места ДТП расположено озеро Суоярви, угрозы попадания топлива в водоисточник нет, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время утечка прекратилась».



Эвакуацией пострадавшего бензовоза занимается его собственник. Водитель в результате ДТП не пострадал.