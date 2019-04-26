В Сыктывкаре задержали двух жителей Петрозаводска, распространявших наркотики

Петрозаводчанам предъявлено обвинение в незаконном сбыте и покушении на сбыт производного N-метилэфедрона в крупном размере, сообщили в МВД Коми.

Следователи МВД Карелии завершили расследование уголовного дела, связанного со сбытом наркотиков на территории Сыктывкара жителем Петрозаводска. Фигуранту, жителю Карелии, предъявлено обвинение в незаконном сбыте и покушении на сбыт производного N-метилэфедрона в крупном размере.

В ходе следствия установлено, что житель Петрозаводска 1995 года рождения, находясь с октября 2017 года на подписке о невыезде за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в Карелии, нарушил запрет и продолжил преступную деятельность на территории Сыктывкара.

В ноябре 2017 года житель Петрозаводска прибыл в столицу Коми, где приступил к выполнению функций закладчика наркотических средств. В марте 2018 года злоумышленник предложил своему знакомому земляку примкнуть к преступному бизнесу по сбыту наркотических средств. Знакомый согласился на предложение и приехал из Петрозаводска в Сыктывкар для осуществления совместного распространения наркотиков путем их размещения в тайники в различных местах города.

В апреле 2017 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми задержали двоих покупателей наркотиков, размещенных в тайниках, а также самого наркосбытчика и его земляка-подельника.

У приобретателей синтетического зелья, а также из тайников, организованных в разных местах Сыктывкара, сотрудники УНК изъяли свертки с производным N-метилэфедрона.

При задержании 23-летний житель Петрозаводска попытался избавиться от 17 свертков с порошкообразным веществом, находившихся при нем. Подозреваемый выбросил их на пол. По результатам экспертизы, находившееся в свертках вещество оказалось производным N-метилэфедрона общей массой 8,572 грамма.

Жителю Петрозаводска предъявлено обвинение за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием Интернета, организованной группой, в крупном размере.

Также житель Петрозаводска совместно с подельником, действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.