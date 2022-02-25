В Техникуме городского хозяйства состоялось первенство по волейболу, посвященное юбилею Тепловых сетей

Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Анатольевич Проккиев поздравил победителей турнира по волейболу, посвященного 60-летию тепловых сетей.

Четырнадцати студентам Петрозаводского техникума городского хозяйства вручили сувениры от предприятия, а также подарочные сертификаты.

«Примите самые искренние поздравления с 60-летием предприятия! Техникум городского хозяйства стал альма-матер для десятка выпускников, успешно работающих на вашем предприятии. На протяжении пятидесяти лет техникум готовит квалифицированных специалистов-теплотехников для ресурсоснабжающих организаций республики и, в первую очередь, для нужд АО „ПКС-Тепловые сети“, которое всегда для нас было базовым, шефствующим предприятием», — поздравил с юбилеем «Тепловые сети» директор техникума Михаил Яковлевич Гордин.

В этот же день состоялась дружественная игра молодежного совета работников АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» и победителей турнира. Волейболисты «РКС-Петрозаводск» и техникума уже встречались, такие мероприятия стали доброй традицией. На этот раз победу одержали студенты техникума. Всем участникам игры вручили памятные подарки.