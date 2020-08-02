890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В СОРТАВАЛЕ, ОТМЕНА ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ПОЛИЦЕЙСКИМ ПО ДЕЛУ ИПАТОВА И "УГОЛОВКА" СОРТЛАНДА
02.08.2020 19:00
Появились кадры с места ДТП в Карелии, которое устроил водитель BMW во время обгона (ФОТО) 4
Сегодня 08:05
Две пенсионерки пострадали при столкновении автомобилей на севере Карелии
02.08.2020 19:09
Посетителя бара в Петрозаводске избили до бессознательного состояния 2
Сегодня 11:52
В Карелии "летчик" на BMW во время обгона столкнулся с попутным авто (ФОТО)
02.08.2020 19:16
Водитель троллейбуса в Петрозаводске "уронила" пассажира
02.08.2020 19:20

В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)

Новости. Общество
16:38, 03 Августа 2020
Загрузка...

На улице Вольной, рядом с парком и Неглинкой появится уникальный жилой дом, выполненный в скандинавском стиле.

В самом центре Петрозаводска, где протекает река Неглинка, а вокруг ее русла расположен старейший в городе парк с родником, в ближайшие годы появится новый уголок тихой и спокойной жизни, который авторы проекта назвали "уютным счастьем по-датски". В зеленой зоне Петрозаводска, среди берез и сосен, у реки будет возведен дом европейского качества "в стиле Хюгге".

Как стало известно, компания "Баренц Групп" начала на улице Вольной строительство жилого комплекса "Терраса". Это будет 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с окнами в пол и скандинавскими балконами. Такие дома – малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в странах Скандинавии - в Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Жить в ЖК "Терраса" будет тепло и уютно круглый год – высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года.   

Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн, закрытый двор с охраной и видеонаблюдением, позволят жильцам чувствовать себя защищенными.

ЖК "Терраса" - это уголок на природе, но при этом находящийся в тихом центре города. До проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет "Лента", в 200 метрах – спорткомплекс "Луми". Все близко – магазины, школы, детские сады, вся городская инфраструктура.

Подробности о новом жилом комплексе можно узнать по тел. 221-221. 

С проектом дома можно ознакомиться на сайте https://terrasa.barenz.group/

Застройщик: ООО "ТЕРРАСА" - ЖК "ТЕРРАСА". Проектная декаларация здесь. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
27.07.2020, 11:44
Учитель из Петрозаводска: "Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)

Аналитика

31.07.2020 15:36
Обществоведение
Где научат быть здоровыми
В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Детской катаракте – нет
29.07.2020 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
Сегодня 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»