В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)

На улице Вольной, рядом с парком и Неглинкой появится уникальный жилой дом, выполненный в скандинавском стиле.

В самом центре Петрозаводска, где протекает река Неглинка, а вокруг ее русла расположен старейший в городе парк с родником, в ближайшие годы появится новый уголок тихой и спокойной жизни, который авторы проекта назвали "уютным счастьем по-датски". В зеленой зоне Петрозаводска, среди берез и сосен, у реки будет возведен дом европейского качества "в стиле Хюгге".

Как стало известно, компания "Баренц Групп" начала на улице Вольной строительство жилого комплекса "Терраса". Это будет 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с окнами в пол и скандинавскими балконами. Такие дома – малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в странах Скандинавии - в Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Жить в ЖК "Терраса" будет тепло и уютно круглый год – высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года.

Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн, закрытый двор с охраной и видеонаблюдением, позволят жильцам чувствовать себя защищенными.

ЖК "Терраса" - это уголок на природе, но при этом находящийся в тихом центре города. До проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет "Лента", в 200 метрах – спорткомплекс "Луми". Все близко – магазины, школы, детские сады, вся городская инфраструктура.

Подробности о новом жилом комплексе можно узнать по тел. 221-221.

С проектом дома можно ознакомиться на сайте https://terrasa.barenz.group/

Застройщик: ООО "ТЕРРАСА" - ЖК "ТЕРРАСА". Проектная декаларация здесь. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.