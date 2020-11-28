В тяжелом состоянии в Карелии находятся 102 больных коронавирусом – врачи борются за их жизни

В Карелии 102 человека, инфицированных коронавирусом, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 29 ноября госпитализированы 722 человека, заболевших COVID-19, 613 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 102 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 29 ноября кменьшилась с 34,6 до 33,6.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 414 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 15113 человек. Выздоровели – 8551. Умерли 100 пациентов.