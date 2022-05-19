В трех районах Карелии появятся современные библиотеки

Современные библиотечные пространства для чтения создадут в Калевальском, Кондопожском и Муезерском районах, сообщили в Минкультуры Карелии.

Это еще один шаг в реализации национального проекта «Культура» в республике.

Сейчас ведутся ремонтные работы в помещениях библиотек. В этом году модернизируют библиотеку в Калевале, которая имеет 118-летнюю историю. Подрядчик из Беломорского района уже заканчивает ремонт. В библиотеке будет новое напольное покрытие, современное освещение, дизайнерское оформление стен. Окна, крыльцо и двери обновили в прошлом году. Решат вопрос с ветхими участками труб отопления. За счет местного бюджета установят пожарно-охранную систему.

«Мы приступили к ремонту в начале апреля и уже его фактически завершаем, подрядная организация работает очень слаженно, — рассказала исполняющий обязанности директора Мария Пожарская. — На средства субсидии купим современное оборудование, компьютеры, мебель, получим новые книги. Уже сформировали первый список из 1100 позиций, ориентируясь на запросы читателей. Открытие запланировали на конец сентября».

Сегодня в библиотеку Калевалы записано около 2000 человек. Модельная библиотека, оставаясь любимым местом отдыха, даст дополнительные возможности для образования, самореализации и личностного развития для детей и взрослых.

Осенью еще два модернизированных центра чтения встретят читателей Кондопоги и поселка Муезерский.

Сегодня в Карелии работают 4 библиотеки нового поколения — в Сортавале и Вяртсиля Сортавальского района, селе Янишполе Кондопожского района, деревне Коткозеро Олонецкого района.