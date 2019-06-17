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Новости. Общество
15:29, 17 Июня 2019
фото: ТАСС / Александр Алпаткин

В трех районах Петрозаводска отключат горячую воду

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Отключение воды произойдет уже 18 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 10.00 во вторник, 18 июня, подача горячей воды будет приостановлена в районах Птицефабрика, Соломенное и Пески.

На следующий день, 19 июня, плановое отключение произойдёт в домах Центра, Привокзального района, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка и в районе Радиозавода.

Согласно графику проведения профилактических работ испытания продлятся 14 дней. 3 июля по договорённости между администрацией и ресурсоснабжающими компаниями горячая вода вернётся в дома карельской столицы.

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