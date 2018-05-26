В Третьяковке вандал испортил картину "Иван Грозный убивает своего сына"

фото: Репродукция картины "Иван Грозный и его сын Иван". Фото: ©РИА "Новости"

Злоумышленник разбил стекло картины и повредил полотно Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван...".

Накануне вечером посетитель Третьяковской галереи разбил стекло и повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван...". После случившегося мужчина был задержан, сообщает life со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Как пояснила представитель ведомства, сотрудник охраны галереи сообщил о повреждении полотна в полицию около 21 часа 25 мая.

Известно, что злоумышленник металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Насколько сильно пострадала картина, не сообщается.

Против задержанного завели уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия народов РФ, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Как сообщает канал "МАSH", вандала зовут Игорь, ему 37 лет. Игорь сказал, что картина на самом деле неправильная — Иван Грозный, мол, сына не убивал, поэтому её нужно порвать.