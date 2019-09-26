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Новости. Экономика
09:45, 26 Сентября 2019

В ТРК "ЛОТОС PLAZA" состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

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ТРК "ЛОТОС PLAZA" приглашает жителей и гостей Петрозаводска 27 сентября на долгожданное праздничное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.

27 сентября в 10.00 состоится грандиозное событие, которого ждали петрозаводчане и гости столицы – свои двери откроет физкультурно-оздоровительный комплекс "ЛОТОС PLAZA"! С открытием нового комплекса в городе появятся современный спортивный центр "FITNESS HOUSE" с двумя бассейнами, тренажерным залом и спа-зоной, а также крупнейший активити-парк для всей семьи "БОШЕ-ПАРК"!

Для гостей физкультурно-оздоровительного комплекса "ЛОТОС PLAZA" подготовлено в этот день много подарков и сюрпризов. В 17.00 всех ждет яркая праздничная программа, которая понравится всей семье: взрослые и дети смогут принять участие в иммерсивных постановках театра Санкт-Петербурга "Со-Творение", погрузиться в атмосферу сказочных сновидений и познакомиться с уникальными артистами на шестах, впервые выступающих в Петрозаводске!

Дети смогут поучаствовать в самых разнообразных мастер-классах, погулять по виртуальному пространству, раскрасить волшебный замок и полакомиться вкусным мороженым! И конечно, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса не может обойтись без спортивной составляющей: на открытой площадке рядом с "ЛОТОС PLAZA" будут проходить мастер-классы по беговелам и боевым искусствам, выступление школы чирлидинга, а также соревнования по армрестлингу!

Открытие нового ФОКа, безусловно, значимое городское событие, которое нельзя пропустить. Всех желающих ждут всей семьей 27 сентября в 17.00 на празднике в честь открытия физкультурно-оздоровительного комплекса "ЛОТОС PLAZA"!

Более подробная информация по ссылке lotosplazaptz.ru.

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