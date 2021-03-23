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В труднодоступных поселках Карелии создают дополнительный запас топлива для дизельэлектростанций 

Новости. Общество
12:04, 24 Марта 2021
фото: © АО "ПСК"
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В АО "Прионежская сетевая компания" готовятся к работе в условиях весеннего половодья.

Как отмечают в АО "ПСК", "нынешняя зима в республике была отмечена обильными снегопадами, что создало предпосылки для возможных ЧП на энергообъектах из-за половодья. Поэтому к прохождению периода весенней распутицы мы готовимся особенно серьезно".

По всей зоне ответственности компании организовано обследование зон возможного подтопления энергообъектов, обеспечено наблюдение за развитием паводковой и ледовой обстановки и намечены мероприятия по обеспечению безопасности энергообъектов и охранных зон ЛЭП во время сезона половодья. Особое внимание уделено объектам, представляющим экологическую опасность.

В АО "ПСК" проходит проверка готовности сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации возможных ЧС, связанных с паводком.

На период прохождения сезона половодья обеспечено постоянное оперативное взаимодействие с подразделениями МЧС, другими соответствующими ведомствами и службами для совместных действий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

На период весенней распутицы организован завоз топлива для дизельэлектростанций в труднодоступные поселки и деревни: Валдай, Полга, Вожмоозеро (Сегежский район), Войница (Калевальский район), Реболы и Кимоваара (Муезерский район).   

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания предприятия находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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