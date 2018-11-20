В центре карельского города образовалась свалка

В центре Беломорска образовалась несанкционированная свалка строительного мусора.

Недобросовестные подрядчики устроили на территории парка им. Пашкова несанкционированную свалку, сообщается в официальной группе Беломорска в соцсети "Вконтакте".

"В субботу, 17 ноября, участковым уполномоченным Беломорской полиции были зафиксированы факты незаконных свалок строительного мусора в Беломорске. Подрядчики, выполнявшие работы по муниципальным контрактам, решили сэкономить и выбросить демонтированные бетон, бортовые камни, куски старого и даже нового асфальта и пр. на обочины дорог, в кусты, на территорию Парка Пашкова", – цитируют местного жителя Евгения А. в группе.

По данному факту органами правопорядка ведется проверка, устанавливаются виновные лица.