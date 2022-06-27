В центре Петрозаводска автомобиль вылетел на тротуар, сбив 19-летнего пешехода (ФОТО)

После Дня города молодой водитель иномарки не справился с управлением, совершив ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы, из БСМП Петрозаводска поступила информации об оказании помощи пешеходу, пострадавшему в аварии.

Как выяснилось, ДТП произошло 26 июня в 06.10 утра. В районе дома № 31 по улице Красноармейская 22-летний водитель автомобиля Hyundai выехал вначале на встречную полосу, а затем на тротуар, где сбил 19-летнего пешехода.

В результате аварии пешеход был травмирован. Бригада «скорой помощи» оказала помощь пострадавшему на месте, а затем он самостоятельно обратился в БСМП, где ему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.