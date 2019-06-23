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Новости. Общество
09:05, 23 Июня 2019
фото: Администрация Петрозаводска

В центре Петрозаводска из-за репетиции парада сегодня изменится схема движения транспорта

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В связи с проведением очередной репетиции парада вводится запрет на движение всех видов транспортных средств в центре города.

В администрации Петрозаводска напоминают, что сегодня запрещено движение личного и общественного транспорта по площади Кирова, а также по проспекту К. Маркса от улицы Кирова до улицы Пушкинской, по улицам Куйбышева и Пушкинской от улицы Титова до площади Кирова, по улице Правды от улицы Казарменской до площади Кирова, по улице Луначарского от набережной Гюллинга по направлению к Фаддевской улице до улицы Пушкинской.

Кроме того, вносятся изменения в организацию движения автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов №№ 1, 4. 6.
Временные изменения будут действовать сегодня с 08.00 до 13:00. Отметим, что ограничения будут также введены 25 июня с 19:00 до 00:00 и 27 июня с 19:00 до 00:00.

Напомним, 29 июня, в День города в 10 часов на центральной площади Петрозаводска пройдет военно-исторический парад, посвященный 75-летию освобождения города. В нем примут участие более 800 человек, более 30 единиц техники, более 10 единиц авиации. Еще десять единиц техники будут установлены на площади Кирова. Для петрозаводчан сыграет оркестр Западного военного округа.

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