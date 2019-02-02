В центре Петрозаводска из-за уборки снега затруднено движение

На улице Дзержинского вывозят снег, движение затруднено, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В настоящее время осуществляется вывоз снега на ул. Дзержинского. Движение транспорта затруднено на участке от пр. Ленина до ул. Свердлова.

Выбирайте пути объезда.