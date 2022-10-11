В центре Петрозаводска открылась женская консультация с удобным графиком работы

Пациенты могут не только прийти на приём к гинекологу, но и провести комплексное обследование

Многим женщинам ритм жизни, зачастую, не позволяет заняться своим здоровьем. Утром, вроде как, некогда, а после работы многие медицинские учреждения уже закрыты. Надо бы…. Но когда??? И куда??? Ответ есть!!! Новая женская консультация на Куйбышева, 17!

Работает с 7.00 утра и до 23.00 в будни и с 9.00 до 21.00 в выходные! Удобно! Утром можно сдать анализы, а на обеде или вечером посетить врача.

- Прием гинеколога в удобное для вас время по предварительной записи.

- Прием дежурного гинеколога в экстренной ситуации в порядке живой очереди.

- Все виды анализов.

- Все виды УЗИ.

- Комплексное обследование за одно посещение – консультация гинеколога, анализы и ультразвуковое исследование органов малого таза, а также при необходимости УЗИ молочных желез.

В жизни каждого человека случаются ситуации, когда нужна помощь специалиста, чтобы быть уверенным в себе, здоровым и счастливым. Мы всегда поможем!

Мы всегда рядом!

Звоните 8 (8142) 63-70-45 и приходите в нашу новую женскую консультацию на Куйбышева, 17.

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ООО « МИТРАС»

ИНН 1001239442