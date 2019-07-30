В центре Петрозаводска появился еще один монумент в память о войне

Памятник "Защитнику Родины" установили в парке Мира в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Участие в торжественной церемонии открытия монумента приняли Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нугалиев, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко, глава Карелии Артур Парфенчиков, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, представители общественности, ветераны, молодежь, петрозаводчане и гости города.

Этим летом в Петрозаводске продолжается благоустройство парка Мира и сквера "Лес Победы". В рамках первого этапа работ там вымощены дорожки и установлен памятник "Защитнику Родины". Его автором стал народный художник Российской Федерации Салават Щербаков.

Кроме того, в ближайшее время будет заасфальтирована парковка, реконструирован лестничный спуск, расширена площадка возле памятника "Черный тюльпан" и выполнены другие работы.



администрация Петрозаводска

"Сегодня для нас для всех важное событие. Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за защиту Отечества в самых разных войнах и контртеррористических операциях. Жители Петрозаводска и республики очень достойно себя проявили в годы Великой Отечественной войны. В 2015 году Петрозаводск удостоен чести носить имя "Город воинской славы". В этом году мы отмечаем 75-летие освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков, - отметил на церемонии открытия памятника Николай Патрушев. - Это место, куда будут приходить жители, чтобы почтить память тех людей, которые сделали для нас очень многое, чтобы мы жили в прекрасных условиях".

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поблагодарила Николая Патрушева и Рашида Нургалиева за помощь и содействие в появлении новых памятных мест в карельской столице, а также ветеранов и общественников, принимающих активное участие в этой работе.



администрация Петрозаводска

"За сравнительно короткий срок на небольшой территории города Петрозаводска появляется восьмой объект памяти. Каждый памятник по-своему дорог и важен петрозаводчанам, - отметила Ирина Мирошник. - Это важно для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал рубежи нашей Родины и исполнял свой интернациональный долг. Это важно и для подрастающего поколения. Жители города Петрозаводска здесь часто бывают со своими детьми. Вот он патриотизм в действии. И мы рассчитываем, что новое поколение петрозаводчан, жителей Республики Карелия будет бережно хранить память и понимание того, что война – это страшно".

Ирина Мирошник вручила Благодарственные письма Народному художнику Российской Федерации Салавату Щербакову и председателю Карельской региональной общественной организации ветеранов "Патриот" Владимиру Горшукову.

После торжественной церемонии открытия памятника "Защитникам Отечества" гости осмотрели все монументы мемориального комплекса в парке Мира.

Напомним, что при активном участии Рашида Нургалиева в Петрозаводске благоустраиваются места воинской славы: установлены памятник боевой машины десанта БМД-1, памятный бюст Герою Советского Союза, командующему ВДВ Василию Маргелову, памятник герою Российской Федерации Александру Калинину, знак «Советским и Российским воинам, павшим за Отечество», построены Храм с колокольней во имя Святого пророка Илии в память о 140 карельских воинах, погибших в локальных конфликтах, появилась Аллея памяти и славы.