В центре Петрозаводска появятся две парковки на 40 мест

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о создании парковок на набережной Гюллинга.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал о благоустройстве парков Французский Пруд и Зарецкий, рядом с которыми проходи набережна Гюллинга.

На набережной Гюллинга расположен и Мировой суд, и МФЦ… И, по словам Любарского, парковочных мест не хватает для большого количества посетителей.

«В этом году благодаря субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие города, начнется благоустройство сразу нескольких объектов. Во-первых, у здания мировых судей появится две парковки на 40 мест. Это важный для многих горожан момент, ведь набережная Гюллинга не вмещает всех желающих припарковаться: сюда приезжают и к мировым судьям, и в МФЦ за получением госуслуг. Здания весьма востребованные. Дополнительные парковки необходимы здесь и с точки зрения комфорта, и с точки зрения безопасности», — сказал Владимир Любарский.

Глава города отметил, что перед тем как оборудовать парковки, будут обследованы все деревья на территории.

«На месте будущих стоянок есть аварийные деревья — их сохранение просто нецелесообразно. А есть те, которые мы обязательно пересадим. Сегодня на открытой планерке обсуждали концепцию озеленения города — если спилили одно аварийное дерево, как минимум одно должны посадить в этой же зоне благоустройства. Будем следовать этой концепции. Здесь, например, новые растения появятся между ограждением спортплощадки и парковкой», — пообещал мэр города.