В центре Петрозаводска пройдут массовые проверки водителей

Автоинспекторы карельской столицы проведут профилактическое мероприятие.

Сегодня, 3 января, в центре столицы Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Право на безопасность». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях, проведут разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В ГИБДД напомнили о наказании для нарушителей. Водителей, перевозящих детей без удерживающих устройств, ждёт штраф в 3 тысячи рублей.