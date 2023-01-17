В центре Петрозаводска снесут 18 гаражей

Администрация призывает владельцев незаконно установленных гаражей в центре Петрозаводска демонтировать объекты самостоятельно.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 9 марта.

Сносу подлежат 18 построек, расположенных у дома №37 по проспекту Ленина, дома №29 по Красной улице, домов №2 и 4 в Закаменском переулке.