В центре Петрозаводска столкнулись две легковушки (ВИДЕО)

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 8 октября на пересечении улиц Кирова и Свердлова.
В 16.46 произошло ДТП на нерегулируемом перекрестке, когда один из участников аварии выезжал с ул. Свердлова, совершая левый поворот на ул. Кирова. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по улице Кирова, сообщается на сайте DtpPtz.ru.
От столкновения транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамеры компании "Ситилинк" и "Сампо" запечатлели момент произошедшего.
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