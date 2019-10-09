В центре Петрозаводска столкнулись две легковушки (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 8 октября на пересечении улиц Кирова и Свердлова.

В 16.46 произошло ДТП на нерегулируемом перекрестке, когда один из участников аварии выезжал с ул. Свердлова, совершая левый поворот на ул. Кирова. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по улице Кирова, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

От столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и "Сампо" запечатлели момент произошедшего.