В цветочном магазине Петрозаводска впервые нашли агрессивного американского вредителя

Эхинотрипса американского обнаружили в комнатных растениях из Голландии.

Инспекторы Россельхознадзора Карелии в одном из магазинов республиканской столицы нашли в цветах опасного вредителя - эхинотрипса американского (Echinothrips americanus Morgan).

Насекомое обнаружили в партии цветов в горшках, привезенных из Нидерландов. Для Карелии это первый случай, рассказали в надзорном ведомстве.

Владельцу продукции выдали предостережение и предложили самостоятельно решить проблему.

Эхинотрипс американский — вредитель родом из Северной Америки. Из растений в закрытом грунте повреждает декоративные культуры и перец, в открытом - отмечен на самых разных культурах, от ячменя до вишни, сливы и малины.

Вредитель повреждает преимущественно листья, в ткань которых самки откладывают яйца. В тепличных и комнатных условиях трипс размножается круглый год. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких точек. На листьях растений такие повреждения выглядят как светлые пятна различной величины и формы.