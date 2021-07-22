В тумбочке на дне озера было найдено тело жительницы Карелии

В Сегеже найдено тело 31-летней местной жительницы, которая была объявлена в розыск 15 июля.

Как стало известно «Столице на Онего», 27 июня в Сегеже пропала 31-летняя местная жительница Евгения К. Через две недели в полицию с заявлением о пропаже девушки обратились родственники, с 15 июля начались поиски.

В соцсетях была создана группа, где все желающие оказать помощь в поиске пропавшей сообщали информацию о розыске, как обследовали местность, где искали.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов также был допрошен и сожитель пропавшей, которого в соцсетях обвиняли в регулярном избиении Евгении К.

В минувший четверг, 29 июля, в группе появилась информация, что тело девушки нашли.

Как рассказали «Столице на Онего» источники в местных правоохранительных органах, девушку нашли внутри тумбочки, которая лежала на дне озера недалеко от станции Майгуба.

По подозрению в преступлении задержан ее сожитель Владимир. Причины смерти Евгении К. устанавливаются.

В свою очередь, МВД Карелии 29 июля разместило пресс-релиз, в котором указано, что в полицию Сегежи не поступало заявлений о противоправных деяниях, совершенных в отношении Евгении К.

В Следкоме Карелии подтвердили, что тело девушки было обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются причины смерти, подозреваемый задержан.