Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
В Карелии на каждом участке для голосования будет установлено видеонаблюдение
28.07.2021 14:08
Интернет-технологии облегчат жизнь кандидатов в депутаты парламента Карелии
28.07.2021 19:08

В тумбочке на дне озера было найдено тело жительницы Карелии

Новости. Криминал
10:10, 30 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Новости партнеров

В Сегеже найдено тело 31-летней местной жительницы, которая была объявлена в розыск 15 июля.

Как стало известно «Столице на Онего», 27 июня в Сегеже пропала 31-летняя местная жительница Евгения К. Через две недели в полицию с заявлением о пропаже девушки обратились родственники, с 15 июля начались поиски.

В соцсетях была создана группа, где все желающие оказать помощь в поиске пропавшей сообщали информацию о розыске, как обследовали местность, где искали.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов также был допрошен и сожитель пропавшей, которого в соцсетях обвиняли в регулярном избиении Евгении К.

В минувший четверг, 29 июля, в группе появилась информация, что тело девушки нашли.

Как рассказали «Столице на Онего» источники в местных правоохранительных органах, девушку нашли внутри тумбочки, которая лежала на дне озера недалеко от станции Майгуба.

По подозрению в преступлении задержан ее сожитель Владимир. Причины смерти Евгении К. устанавливаются.

В свою очередь, МВД Карелии 29 июля разместило пресс-релиз, в котором указано, что в полицию Сегежи не поступало заявлений о противоправных деяниях, совершенных в отношении Евгении К.

В Следкоме Карелии подтвердили, что тело девушки было обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются причины смерти, подозреваемый задержан.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-07-30 10:54:53
Иногда любовь неожиданно заканчивается.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 11:19
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 9
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 5
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»