В учащихся техникумов и колледжей Петрозаводска воспитают патриотизм на примере Александра Невского

Молодых людей ждут экскурсии в Кафедральный собор города и поездки в монастырь.

Кафедральный собор Александра Невского совместно с молодежным движением «Традиция» реализует в Петрозаводске проект «Александр Невский, как пример гражданина и патриота». Проект посвящен 800-летию Александра Невского, и поддержан Фондом президентских грантов.

Как рассказали в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, более тысячи учащихся городских техникумов и колледжей совершат экскурсии в Кафедральный собор, примут участие в беседах и викторине о жизни и подвигах князя. Кроме того, в рамках проекта молодые люди отправятся в духовно-просветительские поездки в Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь.