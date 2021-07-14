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В учащихся техникумов и колледжей Петрозаводска воспитают патриотизм на примере Александра Невского

Новости. Общество
15:52, 15 Июля 2021
фото: http://eparhia.karelia.ru/

Молодых людей ждут экскурсии в Кафедральный собор города и поездки в монастырь.

Кафедральный собор Александра Невского совместно с молодежным движением «Традиция» реализует в Петрозаводске проект «Александр Невский, как пример гражданина и патриота». Проект посвящен 800-летию Александра Невского, и поддержан Фондом президентских грантов.

Как рассказали в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, более тысячи учащихся городских техникумов и колледжей совершат экскурсии в Кафедральный собор, примут участие в беседах и викторине о жизни и подвигах князя. Кроме того, в рамках проекта молодые люди отправятся в духовно-просветительские поездки в Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь.

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Комментарии

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кир
2021-07-15 17:40:08
Как только власть начала брататься с церковью, попы сразу появились в вузах и ходили по-хозяйски примериваясь и прицеливаясь. Нам это надо?
Off
2021-07-15 16:41:51
21 год 21 века , дети в дореволюционном прикиде .
театральный критик
2021-07-15 16:39:09
Табор вернулся с неба. Идите лучше яму возле театра закопайте вместе с отцом вашим костей и артурчиком.
Горожанин
2021-07-15 16:35:29
У у монастыря лицензия на просветительскую деятельность есть?!
Гость
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