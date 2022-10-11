В учебных заведениях Карелии готовят 555 медиков

В этом году к работе в больницах Карелии приступили 37 целевиков, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Власти Карелии решают кадровый вопрос в медицине, в том числе за счет целевого обучения. Сейчас в вузах республики учатся 405 будущих врачей, 150 медработников среднего звена готовят в петрозаводском колледже.



Скоро все они пополнят штаты наших лечебных учреждений, прежде всего в районах республики, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.



В этом году к работе приступили 37 целевиков, еще 19 человек выйдут на работу до конца года. Есть среди них и специалисты дефицитных направлений, например, офтальмологи.