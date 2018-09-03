В УФАС рассказали о нарушениях чиновников Карелии

Карельское управление антимонопольной службы опубликовало данные о нарушениях антимонопольного законодательства органами власти.

За шесть месяцев этого года УФАС по Карелии рассмотрено 55 обращений о возможных нарушениях со стороны органов власти республики.

По результатам обращений возбуждено 8 дел о нарушении антимонопольного законодательства, из них 6 окончено, 2 в производстве. Привлечено 13 должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства, в том числе с учетом нарушений, выявленных в предыдущем периоде.

В частности, органы власти нарушали федеральный закон "О защите конкуренции", заключая с той или иной компанией договоры безвозмездного пользования муниципальными объектами водоснабжения и водоотведения без проведения торгов. Это приводило к ограничению конкуренции, поскольку другие фирмы были вытеснены из конкурса.

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