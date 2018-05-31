В Управтодоре Карелии снова новый начальник

Место выходца из Петербурга Тимошенкова занял заместитель одного из карельских министров.

Вместо вышедшего на больничный начальника Управления автомобильных дорог республики Дмитрия Тимошенкова исполняющим обязанности руководителя назначен недавний замминистра по природопользованию и экологии РК Виктор Россыпнов.

Назначенный с 30 мая и.о. начальника Россыпнов до нынешнего назначения восемь месяцев работал заместителем министра по природопользованию и экологии Карелии, а ранее много лет возглавлял следственный отдел по Петрозаводску карельского Следкома.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".