В Управтодоре Карелии снова новый начальник

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Место выходца из Петербурга Тимошенкова занял заместитель одного из карельских министров.
Вместо вышедшего на больничный начальника Управления автомобильных дорог республики Дмитрия Тимошенкова исполняющим обязанности руководителя назначен недавний замминистра по природопользованию и экологии РК Виктор Россыпнов.
Назначенный с 30 мая и.о. начальника Россыпнов до нынешнего назначения восемь месяцев работал заместителем министра по природопользованию и экологии Карелии, а ранее много лет возглавлял следственный отдел по Петрозаводску карельского Следкома.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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