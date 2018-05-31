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Новости. Общество
16:30, 31 Мая 2018

В Управтодоре Карелии снова новый начальник

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Место выходца из Петербурга Тимошенкова занял заместитель одного из карельских министров.

Вместо вышедшего на больничный начальника Управления автомобильных дорог республики Дмитрия Тимошенкова исполняющим обязанности руководителя назначен недавний замминистра по природопользованию и экологии РК Виктор Россыпнов.

Назначенный с 30 мая и.о. начальника Россыпнов до нынешнего назначения восемь месяцев работал заместителем министра по природопользованию и экологии Карелии, а ранее много лет возглавлял следственный отдел по Петрозаводску карельского Следкома.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-05-31 18:14:43
Из самобытных никого не нашли. Им ведь квоты были и на учебе в вузе, и на работе в правительственных органах, невзирая на способности.
User
2018-05-31 17:35:42
Кадровик в строительстве
В дорожниках следак
Пристав в экономике
В республике бардак.
Сеня
2018-05-31 16:52:07
Уникальные какие кадры , все умеют и бандитов сажать , экологию улучшать , да и дороги делать . И не бояться то ничего , что в голове знаний то и опыта нет , лезут напролом .
йошкин кот
2018-05-31 16:43:44
а вы, друзья, как не садитесь.....ой, а с учетом бывшего места работы и.о.начальника, так совсем смешно получается
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