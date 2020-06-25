В Верховном суде Карелии началось рассмотрение иска о незаконности режима самоизоляции

Судебное заседание в очередной раз проходит в закрытом для прессы режиме.

Верховный суд Карелии приступил 25 июня к рассмотрению коллективного административного иска жителей республики, которые потребовали отменить введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовских распоряжениях главы региона Артура Парфенчикова, установивших в Карелии режим повышенной готовности, а затем и всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Заявителями иска выступил 31 человек, однако на первое заседание суда из них пришли только двое – Анастасия Анушина и Мария Трубникова. Как пояснила "Столице на Онего" Анастасия Анушина, они требуют признать недействительным и незаконным пункт 8.4 распоряжения главы республики Артура Парфенчикова N127-р от 12 марта 2020 года в редакции от 30 марта 2020 года. Этим пунктом карельский губернатор обязал население региона не покидать места проживания до отмены режима повышенной готовности, за исключением обращения за неотложной медицинской помощью, похода в магазин, выноса мусора или выгула домашних животных, а также осуществления деятельности, которая не приостановлена распоряжениями республиканского руководства.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день введенные ограничения почти полностью сняты, и пункт 8.4 распоряжения главы республики Артура Парфенчикова N127-р фактически оставляет на самоизоляции только тех, кто прибыл из-за границы, мы считаем, что сам этот пункт был незаконен. Мы не собираемся отказываться от исковых требований, но уточним их", - сказала Анастасия Анушина перед началом судебного заседания.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте подробнее об иске в статье "Жители Карелии оспорят режим самоизоляции в суде".