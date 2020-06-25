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В Верховном суде Карелии началось рассмотрение иска о незаконности режима самоизоляции

Новости. Общество
15:13, 25 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Судебное заседание в очередной раз проходит в закрытом для прессы режиме.

Верховный суд Карелии приступил 25 июня к рассмотрению коллективного административного иска жителей республики, которые потребовали отменить введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовских распоряжениях главы региона Артура Парфенчикова, установивших в Карелии режим повышенной готовности, а затем и всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Заявителями иска выступил 31 человек, однако на первое заседание суда из них пришли только двое – Анастасия Анушина и Мария Трубникова. Как пояснила "Столице на Онего" Анастасия Анушина, они требуют признать недействительным и незаконным пункт 8.4 распоряжения главы республики Артура Парфенчикова N127-р от 12 марта 2020 года в редакции от 30 марта 2020 года. Этим пунктом карельский губернатор обязал население региона не покидать места проживания до отмены режима повышенной готовности, за исключением обращения за неотложной медицинской помощью, похода в магазин, выноса мусора или выгула домашних животных, а также осуществления деятельности, которая не приостановлена распоряжениями республиканского руководства.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день введенные ограничения почти полностью сняты, и пункт 8.4 распоряжения главы республики Артура Парфенчикова N127-р фактически оставляет на самоизоляции только тех, кто прибыл из-за границы, мы считаем, что сам этот пункт был незаконен. Мы не собираемся отказываться от исковых требований, но уточним их", - сказала Анастасия Анушина перед началом судебного заседания.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте подробнее об иске в статье "Жители Карелии оспорят режим самоизоляции в суде".  

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ольга
2020-06-25 16:35:40
Нашли где бороться с режимом? Но уважения заслуживают, только зря всё...
новый
2020-06-25 16:01:13
Невостребованные
zanoza
2020-06-25 15:38:57
До чего же у нас трусливое мужское юридическое сообщество, ну хоть девушки-юристыу смелее оказались. Им придётся трудно отстоять свои требования, ведь эта чехорда с самоизоляцией, без объявления карантина, идёт с самого верха, а судей у нас утверждают как раз на самом верху.
елпидифор
2020-06-25 15:33:23
Если с точки затхлых прав Евросоюза, то все правильно, но мы же голосуем за верховенство федеральных законов - самых демократичных во всем мире. Ура, товарищи!
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