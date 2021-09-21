В воскресенье по улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль»

Завтра, 3 октября, «Сбормобиль» выйдет на свой привычный маршрут по карельской столице, сообщили в администрации Петрозаводска.

В третье воскресенье месяца волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании — 23 остановки в разных районах города.

Организаторы просят горожан придерживаться правил безопасности: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от участия в акции при наличии признаков респираторных заболеваний. Сами волонтёры используют средства индивидуальной защиты, перед каждой стоянкой обрабатывают руки антисептиком на спиртовой основе.

Большая часть средств, вырученных от переработки вторсырья, пойдет на поддержку бездомных животных. При этом организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для общественного приюта не принимаются. Оставить корм и вещи для животных горожане смогут в специально организованных пунктах.