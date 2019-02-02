В воскресенье в Карелии похолодает до -20

О погоде на 3 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 3 февраля будет облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем умеренный снег, метель.

Ветер восточных направлений умеренный, днем порывистый.

Температура ночью составит -15, -17 градусов, днем -10, -12.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем на большей части республики пройдет небольшой, по юго-западным районам умеренный снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер восточных направлений умеренный, днем порывистый.

Ночная температура -15, -20, местами столбик термометра опустится до -27, на юге местами до -7,-12.

Днем ожидается -8, -13, местами до -20, на юго-западе -3,-8.