В воскресенье в Карелии потеплеет до +2

О погоде в Карелии на 24 января рассказали в карельском Гидрометцентре.

В Петрозаводске 24 января будет облачная погода.

Ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем на юге дождя, местами слабый гололед, туман, на дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -2, -7°С, по северным районам -8, -13°С, на юго-западе до +1°С, днем -2, +3°С.