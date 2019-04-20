В воскресенье в Петрозаводске - без осадков, в Карелии возможен туман

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О погоде на 21 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Без осадков.
Ветер западный, юго-западный умеренный.
Ночная температура составит 0, -2 градуса, днем потеплеет до +11, +13.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшой дождь. Ночью в отдельных районах туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.
Ночью ожидается похолодание до +2, -3 градусов, местами до -6. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов, местами до +15.
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