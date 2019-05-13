В выходные дни в Карелии поймали 25 пьяных водителей

Четверо из них сели пьяными за руль автотранспорта повторно, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшие праздничные и выходные дни на дорогах республики пресечено 25 нарушений нетрезвыми водителями, четверо из которых сели пьяными за руль автотранспорта повторно.

Наибольшее число нарушителей, 5 водителей, управляли в Петрозаводске, а также в Беломорском и Лахденпохском районах (по три нарушителя).

Всего с начала мая сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 70 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.