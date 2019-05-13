В выходные дни в Карелии поймали 25 пьяных водителей

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Четверо из них сели пьяными за руль автотранспорта повторно, сообщили в ГИБДД Карелии.
За минувшие праздничные и выходные дни на дорогах республики пресечено 25 нарушений нетрезвыми водителями, четверо из которых сели пьяными за руль автотранспорта повторно.
Наибольшее число нарушителей, 5 водителей, управляли в Петрозаводске, а также в Беломорском и Лахденпохском районах (по три нарушителя).
Всего с начала мая сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 70 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.
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