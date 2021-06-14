В выходные в лесах Карелии произошло пять лесных пожаров

Горели леса Сегежского, Медвежьегорского, Лахденпохского и Пудожского районов.

В Сегежском и Лахденпохском районах причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданами.

Три пожара в Медвежьегорском районе произошли из-за перехода огня с полосы отвода железной дороги.





В Пудожском районе лес загорелся от удара молнии.

Пожары тушили сотрудники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. В Медвежьегорском районе в тушении лесов принимали участие сотрудники РЖД и районной пожарной части.

Все лесные пожары ликвидированы.

С начала сезона в лесах республики возникло 36 лесных пожаров на общей площади 107,9 га.

В прошлом году на эту дату произошло 36 лесных пожаров на площади 151,7 га.

В Карелии действует особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.