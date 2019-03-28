В выходные в Петрозаводске пройдет бесплатное занятие для садоводов и дачников

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Очередная экологическая акция "Выходные в любимом парке" пройдет в эту субботу, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В субботу, 30 марта, в 11.00 на территории сквера Ленинградских ополченцев состоится мастер-класс по весенней обрезке кустарников и деревьев.
Бесплатное занятие для садоводов и дачников будет совмещено с природоохранным мероприятием.
"Акция начнется в 11.00. Специалисты проведут-мастер класс, после чего познакомят участников мероприятия с историей и особенностями этой зеленой зоны Петрозаводска. Горожане смогут поучаствовать в наведении порядка на территории сквера", – рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
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