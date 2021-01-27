В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка

Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.

Офтальмология – одно из наиболее востребованных направлений, а кабинет охраны зрения – гордость клиники "Здравляндия".

Услуги офтальмологического кабинета детской клиники "Здравляндия" доступны не только для детей, но и для взрослых. Также все пациенты могут получить консультацию офтальмолога "Здравляндии" по подбору очковой или контактной коррекции, а также приобрести контактные линзы (однодневные, линзы плановой замены) от известных производителей.

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