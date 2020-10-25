В жилом комплексе "Иволга" идет строительство монолитного дома в 9 и 16 этажей (ФОТО)

Мы побывали на строительной площадке в ЖК "Иволга", который возводит на Древлянке компания "Баренц Групп".

ЖК "Иволга" расположен на бульваре Интернационалистов, в самом центре микрорайона Древлянка в Петрозаводске.

В настоящее время идет строительство 5 этапа жилого комплекса "Иволга" – это монолитный дом высотностью 9 и 16 этажей.

На сегодняшний день в доме ведутся работы по остеклению и покраске фасадов.

Напомним, что главное преимущество "Иволги" – это удобное месторасположение.

Центр Древлянки, и все близко – школы, детские сады, магазины, аптеки. Когда разрабатывался проект жилого комплекса, специалисты планировали его с учетом, что здесь будет жить много молодежи и детей. Так и есть, квартиры в "Иволге" охотно покупают молодые пары, недавно создавшие семьи. И поэтому всем нравится, что вокруг домов большие территории заняты детскими площадками, спортивными полями, уличными тренажерами. Для прогулок есть парк с елочками и замечательное место отдыха – утиный пруд, который существовал с момента строительства Древлянки, и остался сейчас, но уже в благоустроенном виде.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик: ООО "ОСК" – ЖК "Иволга". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.