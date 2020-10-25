Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в городе бумажников в Карелии (ФОТО) 1
25.10.2020 19:02
Ястребы утроили охоту на голубей в Петрозаводске (ФОТО) 4
Сегодня 07:25
Более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии
Сегодня 08:52
Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой 4
25.10.2020 20:40
Николай Макаров о прорыве дамбы: "С ГЭС-2 все очень усложняется. И это опять нервотрепка, и время" 16
Сегодня 07:15

В жилом комплексе "Иволга" идет строительство монолитного дома в 9 и 16 этажей (ФОТО)

Новости. Общество
16:17, 26 Октября 2020
фото: © Баренц Групп
Загрузка...

Мы побывали на строительной площадке в ЖК "Иволга", который возводит на Древлянке компания "Баренц Групп".

ЖК "Иволга" расположен на бульваре Интернационалистов, в самом центре микрорайона Древлянка в Петрозаводске.

В настоящее время идет строительство 5 этапа жилого комплекса "Иволга" – это монолитный дом высотностью 9 и 16 этажей.

На сегодняшний день в доме ведутся работы по остеклению и покраске фасадов.

Напомним, что главное преимущество "Иволги" – это удобное месторасположение.

Центр Древлянки, и все близко – школы, детские сады, магазины, аптеки. Когда разрабатывался проект жилого комплекса, специалисты планировали его с учетом, что здесь будет жить много молодежи и детей. Так и есть, квартиры в "Иволге" охотно покупают молодые пары, недавно создавшие семьи. И поэтому всем нравится, что вокруг домов большие территории заняты детскими площадками, спортивными полями, уличными тренажерами. Для прогулок есть парк с елочками и замечательное место отдыха – утиный пруд, который существовал с момента строительства Древлянки, и остался сейчас, но уже в благоустроенном виде.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик: ООО "ОСК" – ЖК "Иволга". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»