Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:25, 14 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В жилом комплексе Петрозаводска восстановили уличное освещение

Загрузка...

Наружное освещение жилого комплекса "Город Солнца" полностью восстановлено, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Система наружного освещения в жилом комплексе "Город Солнца" вышла из строя после того как ее перестала обслуживать организация-застройщик. При этом сетевое хозяйство не было передано в собственность муниципалитета.

Специалисты Администрации Петрозаводска совместно с сотрудниками МУППЭС собрали необходимый пакет технической документации, после чего началась процедура приемки локальных сетей освещения в городскую собственность.

"Для удобства жителей микрорайона мы достигли договоренности с энергетиками о подключении электроснабжения наружного освещения в "Городе Солнца" до завершения передачи сетевого хозяйства в муниципальную собственность. С 13 декабря система наружного освещения в жилом комплексе – около 40 опор наружного освещения и кабельные линии – введены в работу", – сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь
07.12.2018, 12:37
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками
10.12.2018, 15:05
В Петрозаводске один из начальников полиции уволился после истории с "маньяком"

Аналитика

Сегодня 14:37
Тема недели
Карелия на грани срыва
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
В чьи сети попались?
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Избиение старушек 3
12.12.2018 09:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 3
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
Сегодня 09:46
Четверть века с Конституцией 6
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 12:02
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»