В жилом комплексе Петрозаводска восстановили уличное освещение

Наружное освещение жилого комплекса "Город Солнца" полностью восстановлено, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Система наружного освещения в жилом комплексе "Город Солнца" вышла из строя после того как ее перестала обслуживать организация-застройщик. При этом сетевое хозяйство не было передано в собственность муниципалитета.

Специалисты Администрации Петрозаводска совместно с сотрудниками МУППЭС собрали необходимый пакет технической документации, после чего началась процедура приемки локальных сетей освещения в городскую собственность.

"Для удобства жителей микрорайона мы достигли договоренности с энергетиками о подключении электроснабжения наружного освещения в "Городе Солнца" до завершения передачи сетевого хозяйства в муниципальную собственность. С 13 декабря система наружного освещения в жилом комплексе – около 40 опор наружного освещения и кабельные линии – введены в работу", – сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.