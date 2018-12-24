В жилом районе Петрозаводска временно отключат электроэнергию

На нескольких улицах в районе Тепличный 24 и 25 декабря планируется отключение электроэнергии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Отключение электроэнергии в жилом районе Тепличный на улицах Тепличная, Огородная, Парковая планируется с 10.00 до 16.00.

Отключение будет осуществляться в связи с проведением работ по замене опор на сетях электроснабжения ВЛ-0,4 кВ от ТП-513.