В жилом районе Петрозаводска временно отключат электроэнергию

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Ремонтные работы на линии электроснабжения будут проводиться в Соломенном , сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 12.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии по Громовской стороне жилого района Соломенное (часть микрорайона, находящаяся за проливом Соломенный).
Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с проведением плановых работ на линии электроснабжения.
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