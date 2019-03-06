В жилом районе Петрозаводска временно отключат электроэнергию

Ремонтные работы на линии электроснабжения будут проводиться в Соломенном , сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 12.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии по Громовской стороне жилого района Соломенное (часть микрорайона, находящаяся за проливом Соломенный).

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с проведением плановых работ на линии электроснабжения.