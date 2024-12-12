В зоне проведения спецоперации погиб житель Сегежского округа Карелии

В ходе СВО погиб рядовой Геннадий Николаевич Свистунов.
В зоне проведения специальной военной операции погиб рядовой Геннадий Николаевич Свистунов, сообщили в официальном паблике Сегежского округа.
«Искренние соболезнования родным и близким Геннадия, его боевым товарищам и друзьям.
Сегежский округ скорбит», — написали в источнике.
Как отметили в сообществе, информация о дате и времени прощания станет известна позднее.
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