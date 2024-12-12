В зоне проведения спецоперации погиб житель Сегежского округа Карелии

В ходе СВО погиб рядовой Геннадий Николаевич Свистунов.

В зоне проведения специальной военной операции погиб рядовой Геннадий Николаевич Свистунов, сообщили в официальном паблике Сегежского округа.



«Искренние соболезнования родным и близким Геннадия, его боевым товарищам и друзьям.

Сегежский округ скорбит», — написали в источнике.



Как отметили в сообществе, информация о дате и времени прощания станет известна позднее.