В ЗС Карелии одобрили смягчение условий для инвесторов

Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал проект закона, предусматривающий смягчение критериев для "масштабных инвестиционных проектов", под которые передаются земельные участки в аренду без проведения торгов.

Согласно документу, предлагается снизить максимальную планку объема инвестиций и количества рабочих мест, создаваемых в рамках таких инвестиционных проектов.

В действующей редакции закона, чтобы получить землю в аренду без торгов инвестор должен вложить не менее 500 млн рублей. Поправки предусматривают снижение этой суммы до 300 млн рублей. Это условие распространяется на любые инвестпроекты, кроме агропромышленного комплекса и создания инженерных сооружений аэропортовых комплексов

Для проектов в агропромышленном комплексе объем инвестиций, дающий право на льготу, сейчас должен составлять не менее 200 млн рублей. Правительство предлагает снизить эту сумму до 100 млн рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".